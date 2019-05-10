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    Погода на вихідні: дощі у теплій атмосфері супроводжуватимуться грозами

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    Погода на вихідні: дощі у теплій атмосфері супроводжуватимуться грозами

    За даними синоптика Наталки Діденко, 11-12 травня у більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами

    11-12 травня у більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами. Температура повітря підвищиться і дощі можуть у теплій атмосфері супроводжуватися грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    За її даними, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16+22 градусів. Вночі буде, звичайно, холодніше, +6+13 градусів.

    «Для порівняння, як там у людей - у Німеччині та навколишніх країнах холодяка, нижче +10 градусів, а на півдні Іспанії та в Португалії спека за +30 градусів. Тому наші близько +17+22 градусів - найкращі», - додала синоптик.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    У Києві вихідні, 11-12 травня, обіцяють періодичні дощі, але теплі - вдень +18+20 градусів. Можлива гроза.

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