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    Суспільство

    У день виборів буде залучений «практично весь особовий склад» поліції – Аваков

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    &nbsp;Схема розташування правоохоронців буде така, що вони скрізь зможуть адекватно відреагувати, - Аваков - У день виборів буде залучений «практично весь особовий склад» поліції – Аваков
     Схема розташування правоохоронців буде така, що вони скрізь зможуть адекватно відреагувати, - Аваков

    Близько 130 тисяч правоохоронців будуть задіяні до виборчого процесу 31 березня - міністр

    У день виборів для охорони правопорядку буде залучений «практично весь особовий склад» поліції Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу ICTV.

    «У нас буде брати участь у день голосування не 60 тисяч. У нас буде набагато більше поліцейських на вулицях. Практично весь особовий склад, практично близько 130 тисяч людей так чи інакше будуть задіяні до виборчого процесу – чи коли йде мова про охорону бюлетенів та документації, чи коли мова йде про реагування на такого роду процеси. Схема розташування наших сил така, що ми всюди зможемо адекватно відреагувати», – сказав Аваков.

    Міністр заявив, що правоохоронці виявлятимуть «граничну жорсткість» у випадку спроб прорватися на виборчі дільниці й втрутитися в процес «у масках» чи «атакувати виборчу документацію».

    Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

    До вашої уваги:  
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