У день виборів прикордонники не пустили в Україну 80 іноземців



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31 березня пасажиропотік на кордоні зменшився у 1,5-2 рази у порівнянні з іншими днями

Іноземців не пускали в Україну на різних пунктах пропуску по всій лінії кордону

Працівники Державної прикордонної служби у день виборів, 31 березня, не пустили в Україну 80 іноземних громадян. Про це повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Протягом минулої доби 80 осіб не пустили в Україну на різних ділянках – це і авіаційні пункти пропуску, і автомобільні по всій лінії кордону», - зазначив Слободян.

За його словами, через зниження пасажиропотоку в 1,5-2 рази у порівнянні з попередніми днями, ситуація на всіх ділянках кордону 31 березня була абсолютно стабільна.

Нагадаємо, протягом учорашнього дня в Україні на пунктах пропуску західної ділянки кордону зменшився пасажиропотік.

Кількість громадян, які перетинають адміністративну межу з окупованим Кримом зменшилась в порівнянні з минулим тижнем. Також зменшився пасажиропотік в зоні ООС.