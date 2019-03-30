Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру



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На Волині українець «протестував» прикордонників та позбувся автобусу

Прикордонники Львівського загону виявили в автобусі міждержавного сполучення майже 800 кг прихованого твердого сиру та, разом з «нелегальним» товаром, вилучили транспортний засіб. Про це інформує прес-служба Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби.

За її даними, громадянин України за кермом рейсового автобуса сполученням «Хелм – Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» прибув в пункт пропуску «Устилуг», на в’їзд в Україну.

За рішенням прикордонників транспортний засіб був виведений із загального потоку для поглибленого контролю. Під час спільного прикордонно-митного огляду, правоохоронці виявили різні спеціально обладнані схованки, з яких дістали майже 800 кг твердого сиру.

Увесь прихований молочний продукт, оцінений у майже 100 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, а разом із товаром водієві довелося попрощатися і з автобусом польської реєстрації, оціненим у майже 350 тисяч гривень.