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    Події в Україні

    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру

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    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру

    На Волині українець «протестував» прикордонників та позбувся автобусу

    Прикордонники Львівського загону виявили в автобусі міждержавного сполучення майже 800 кг прихованого твердого сиру та, разом з «нелегальним» товаром, вилучили транспортний засіб. Про це інформує прес-служба Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби.

    За її даними, громадянин України за кермом рейсового автобуса сполученням «Хелм – Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» прибув в пункт пропуску «Устилуг», на в’їзд в Україну.

    За рішенням прикордонників транспортний засіб був виведений із загального потоку для поглибленого контролю. Під час спільного прикордонно-митного огляду, правоохоронці виявили різні спеціально обладнані схованки, з яких дістали майже 800 кг твердого сиру.

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    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру
    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру
    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру
    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру
    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру
    Українець намагався контрабандою провезти через кордон 800 кг сиру

    Увесь прихований молочний продукт, оцінений у майже 100 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, а разом із товаром водієві довелося попрощатися і з автобусом польської реєстрації, оціненим у майже 350 тисяч гривень.

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