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    У християн розпочався Великий піст

    Під час Великого посту віряни намагаються стати ближче до Бога - У християн розпочався Великий піст
    Під час Великого посту віряни намагаються стати ближче до Бога

    Під час посту потрібно робити добрі вчинки

    Сьогодні, 7 березня, у християн розпочався Великий піст, який триватиме 49 днів і закінчиться Великоднем 24 квітня.

    Кожен тиждень посту має свою назву і різні обмеження. Найсуворішими вважаються перший і сьомий тижні. У ці дні старанні віруючі їдять лише раз в день або зовсім голодують.

    Що не можна їсти у Великий піст

    Як і під час будь-яких постів, у Великий піст заборонені продукти тваринного походження. У понеділок, середу і п'ятницю також заборонено їсти термічно оброблені продукти - дозволяються тільки сирі овочі і фрукти, горіхи і хліб (сухоїдіння). А в перший і останній тижні посту можна їсти тільки необроблену їжу.

    Під час посту заборонені:

    • яловичина;
    • риба і морепродукти (крім Вербної неділі);
    • молоко і молочні продукти;
    • алкоголь (крім вихідних);
    • їжа з додаванням рослинної олії (у вівторок, четвер).

    Що не можна і потрібно робити під час посту

    Під час посту крім харчових обмежень також заборонено веселиться і робити речі, які заважають духовному зростанню. Кожна людина сама визначає, що шкодить її особистості, і відмовляється від цього в піст.

    У Великий піст не можна:

    • брехати;
    • піддаватися шкідливим звичкам;
    • мати подружню близькість;
    • шумно веселитися;
    • сваритися і лаятися матом;
    • грати весілля.

    Корисно для душі під час посту робити добрі вчинки, допомагати бідним і нужденним, подавати милостиню.

    Кому дозволено не постити

    Духовних обмежень в піст повинні дотримуватися всі віруючі, але деякі люди можуть не дотримуватися обмежень в їжі, якщо не дозволяє здоров'я.

    Дозволено не постити дітям, вагітним і жінкам-годувальницям, людям з важкими і хронічними хворобами. Також можуть не дотримуватися посту літні люди зі слабким здоров'ям.

    Як відомо, 24 лютого Росія підло на світанку напала на Україну. Російська руйнівна агресія з тисячами жертв триває вже дванадцяту добу.

    Теги: Росія церква агресія релігія
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    У християн розпочався Великий піст