У християн розпочався Великий піст
Під час посту потрібно робити добрі вчинки
Сьогодні, 7 березня, у християн розпочався Великий піст, який триватиме 49 днів і закінчиться Великоднем 24 квітня.
Кожен тиждень посту має свою назву і різні обмеження. Найсуворішими вважаються перший і сьомий тижні. У ці дні старанні віруючі їдять лише раз в день або зовсім голодують.
Що не можна їсти у Великий піст
Як і під час будь-яких постів, у Великий піст заборонені продукти тваринного походження. У понеділок, середу і п'ятницю також заборонено їсти термічно оброблені продукти - дозволяються тільки сирі овочі і фрукти, горіхи і хліб (сухоїдіння). А в перший і останній тижні посту можна їсти тільки необроблену їжу.
Під час посту заборонені:
- яловичина;
- риба і морепродукти (крім Вербної неділі);
- молоко і молочні продукти;
- алкоголь (крім вихідних);
- їжа з додаванням рослинної олії (у вівторок, четвер).
Що не можна і потрібно робити під час посту
Під час посту крім харчових обмежень також заборонено веселиться і робити речі, які заважають духовному зростанню. Кожна людина сама визначає, що шкодить її особистості, і відмовляється від цього в піст.
У Великий піст не можна:
- брехати;
- піддаватися шкідливим звичкам;
- мати подружню близькість;
- шумно веселитися;
- сваритися і лаятися матом;
- грати весілля.
Корисно для душі під час посту робити добрі вчинки, допомагати бідним і нужденним, подавати милостиню.
Кому дозволено не постити
Духовних обмежень в піст повинні дотримуватися всі віруючі, але деякі люди можуть не дотримуватися обмежень в їжі, якщо не дозволяє здоров'я.
Дозволено не постити дітям, вагітним і жінкам-годувальницям, людям з важкими і хронічними хворобами. Також можуть не дотримуватися посту літні люди зі слабким здоров'ям.
Як відомо, 24 лютого Росія підло на світанку напала на Україну. Російська руйнівна агресія з тисячами жертв триває вже дванадцяту добу.