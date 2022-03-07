Під час Великого посту віряни намагаються стати ближче до Бога

Під час посту потрібно робити добрі вчинки

Сьогодні, 7 березня, у християн розпочався Великий піст, який триватиме 49 днів і закінчиться Великоднем 24 квітня.

Кожен тиждень посту має свою назву і різні обмеження. Найсуворішими вважаються перший і сьомий тижні. У ці дні старанні віруючі їдять лише раз в день або зовсім голодують.

Що не можна їсти у Великий піст

Як і під час будь-яких постів, у Великий піст заборонені продукти тваринного походження. У понеділок, середу і п'ятницю також заборонено їсти термічно оброблені продукти - дозволяються тільки сирі овочі і фрукти, горіхи і хліб (сухоїдіння). А в перший і останній тижні посту можна їсти тільки необроблену їжу.

Під час посту заборонені:

яловичина;

риба і морепродукти (крім Вербної неділі);

молоко і молочні продукти;

алкоголь (крім вихідних);

їжа з додаванням рослинної олії (у вівторок, четвер).

Що не можна і потрібно робити під час посту

Під час посту крім харчових обмежень також заборонено веселиться і робити речі, які заважають духовному зростанню. Кожна людина сама визначає, що шкодить її особистості, і відмовляється від цього в піст.

У Великий піст не можна:

брехати;

піддаватися шкідливим звичкам;

мати подружню близькість;

шумно веселитися;

сваритися і лаятися матом;

грати весілля.

Корисно для душі під час посту робити добрі вчинки, допомагати бідним і нужденним, подавати милостиню.

Кому дозволено не постити

Духовних обмежень в піст повинні дотримуватися всі віруючі, але деякі люди можуть не дотримуватися обмежень в їжі, якщо не дозволяє здоров'я.

Дозволено не постити дітям, вагітним і жінкам-годувальницям, людям з важкими і хронічними хворобами. Також можуть не дотримуватися посту літні люди зі слабким здоров'ям.

Як відомо, 24 лютого Росія підло на світанку напала на Україну. Російська руйнівна агресія з тисячами жертв триває вже дванадцяту добу.