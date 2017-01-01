У Криму обвинувачення назвало Чийгоза «організатором масових заворушень»

За версією окупантів, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз є «організатором масових заворушень» під Верховною Радою Криму

На засіданні підконтрольного Кремлю Центрального районного суду у «справі 26 лютого» прокурор оголосив нову, вже третю, редакцію обвинувального висновку. Як повідомляє «Крим.Реалії», в документі йдеться про те, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз є «організатором масових



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Фото: Главком Ахтем Чийгоз

За версією окупантів, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз є «організатором масових заворушень» під Верховною Радою Криму

На засіданні підконтрольного Кремлю Центрального районного суду у «справі 26 лютого» прокурор оголосив нову, вже третю, редакцію обвинувального висновку.

Як повідомляє «Крим.Реалії», в документі йдеться про те, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз є «організатором масових заворушень» під Верховною Радою Криму.

Згідно з озвученими 25 грудня даними обвинувального висновку, підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Емірвалієв, Талят Юнусов і Ескендер Кантеміров, підкоряючись «вимогам, які передавало керівництво Меджлісу, грубо порушували громадський порядок, супроводжуючи свої дії насильством».

Наступне засідання по «справі 26 лютого» заплановано на 11 січня 2018 року.

Як відомо, раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти. У Путіна відповіли, що надати ці дані «не вбачається можливим».

Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

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