У Кривому Розі попрощалися із загиблим на Донбасі військовим



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35-річний Павло Чумак загинув при виконанні бойового завдання 30 серпня біля села Єлизаветівка Донецької області Фото: rudana

Кривий Ріг відзначив свого оборонця нагородою «За заслуги перед містом» 3-го ступеня (посмертно)

Кривий Ріг у вівторок попрощався зі воїном 1-го механічного батальйону військової частини А0998 Павлом Чумаком. 35-річний боєць загинув при виконанні бойового завдання 30 серпня біля села Єлизаветівка Донецької області.

Як повідомляє видання rudana, у храмі Нерукотворного Образа Христа Спасителя відслужили панахиду за загиблим воїном.

Уклонитись світлій пам’яті Павла та помолитися за душу убитого ворогом бійця прийшли сусіди, військовослужбовці, представники Тернівського райвиконкому, колеги по роботі та знайомі.

Хлопець втратив родину, тож проживав із бабусею та двома братами. Він дуже любив життя і завжди усміхався, - згадують однокласники.

«Я прочитав у ЗМІ, що сьогодні ховають загиблого бійця, який поклав за нас життя своє, тож прийшов його вшанувати. Його загибель свідчить про те, що війна продовжується і насправді ніякого перемир’я немає», - розхповів один із криворіжців, який прийшов на похорон.

Поховали Павла на Новокраматорівському цвинтарі у Тернівському районі.

Чоловік служив старшим механіком-водієм 1-го механічного відділення 3-го механічного взводу 1-ї механічної роти 1-го механічного батальйону в/ч А0998.

Він народився 8.10.1984 року у Кривому Розі, навчався у Криворізькій середній школі № 61, згодом - у Криворізькому професійному ліцеї за фахом «токар».

Був неодружений, дітей не мав. Без онука залишилась бабуся, 1928 року народження, інвалід І групи, учасниця війни. У зв’язку із загибеллю Павла Чумака у місті було прийнято рішення оголосити День жалоби.

Кривий Ріг відзначив свого оборонця нагородою «За заслуги перед містом» 3-го ступеня (посмертно).