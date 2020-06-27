У Маріуполі храм Православної церкви України розписують «петриківкою»



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Розпис виконує львівська майстриня Ольга Черьомушкіна Фото 0629.com.ua

Розпис «петриківкою» споруди Православної церкви України в Маріуполі може увійти до світової історії

День за днем біла споруда храму святого Петра Могили і собору Успіння пресвятої Богородиці Православної церкви України покривається новими блакитними візерунками традиційного українського розпису. Це буде перший у світі храм таких розмірів, розписаний «петриківкою», повідомляє «Вчасно».

Ініціатором втілення проєкту став небайдужий місцевий житель Кирило Долімбаєв.

«В Україні існують храми, розписані «петриківкою» зовні і всередині, але таких об’ємів ні в країні, ні в світі немає», – зазначає він.

Проєкт розпису – суто благодійний та громадянський. За менше ніж місяць Кирилу Долімбаєву за допомогою соціальних мереж вдалося зібрати необхідні кошти від понад 100 осіб. Окрім жителів України, кошти жертвували люди з США, Нової Зеландії, Великобританії, Австралії, Італії.

Будівельне риштовання безкоштовно надала одна маріупольська організація.

Розпис виконує львівська майстриня Ольга Черьомушкіна. Коли вона закінчить центральну фасадну частину, то зможе приступити до іншої сторони. У майбутньому храму хочуть додати підсвічування, щоб додавати акцентів на розпис вночі.

Фото: Фейсбук Кирила Долімбаєва

Закарбувати результати хочуть за допомогою Книги рекордів України, а у подальшому – Книги рекордів Гіннеса. Якщо вдасться зібрати необхідні кошти.

Також у дворі храму розмістять карбовану статую Архангела Михаїла. Робитиме її майстер із Чернівців.

«Це буде перша кована статуя Архангела Михаїла такого розміру. У нас в 15 кілометрах від міста війна. Архангел Михаїл – це верховний янгол у православних, і він покровитель воїнів. Статуя буде оберегом не тільки для Маріуполя і Донецької області, а й усієї України», – зазначає Кирило Долімбаєв.

Чоловік підкреслює, що обидва проєкти він має на меті перевести у культурну площину та зробити цей храм Православної церкви України справжнім «місцем-магнітом».

«Я хочу привести цей в храм у площину не тільки релігіозну, а й культурну. Щоб це була точка тяжіння не тільки вірян. Щоб це була культурна спадщина Маріуполя і Донеччини. Треба робити щось нестандартне, що буде єдиним і неповторним, куди будуть люди приходити і фотографуватися. Люди повинні бачити прекрасне, а потім вже через візуалізацію виховувати у себе всередині прекрасне», – розповідає Кирило Долімбаєв.

Також ці проєкти допомогли привернути увагу до інших потреб храму святого Петра Могили і собору Успіння пресвятої Богородиці.

До Кирила почали звертатися люди із пропозиціями допомогти завершити будівництво собору, яке триває вже 20 років. Крім того, побільшало тих, хто допомагає служителям церкви із організацією харчування нужденних. Надають допомогу навіть представники інших релігійних конфесій.

Слідкувати за перебігом проєктів та дізнатися, як можна допомогти в їх втіленні, можна ТУТ.