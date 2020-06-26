Переговори у Мінську: Росія потрапила до української пастки

«Представники ОРДЛО» від України палять російські хитрощі напалмом

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Слезы мешают говорить - я от хохота рыдаю просто. Представители Кремля по итогам переговоров с украинской делегацией в Минской ТКГ напоминают уже героя старого анекдота. У которого резко прихватило живот в центре города и в поисках туалета он пытался спасти себя аутотренингом, то есть самовнушением. То есть очень аккуратно бежит человек по улице и постоянно повторяет «я не уср@сь, я не уср@сь, я не уср@сь,...» А потом вдруг останавливается, вздыхает и продолжает сеанс самовнушения - «я не уср@лся, я не устр@лся, от меня не воняет...» Так вот, после вчерашних переговоров представитель РФ Грызлов пытается всем доказать, что он... в общем, не воняет практически. И спешить уже некуда.

По сути, что произошло. Сперва грянула большая зрада для понимающих в ситуации людей. По итогам переговров Грызлов выступил с заявлением, после которого украинским патриотам и просто умным людям впору бежать на Майдан и срочно строить баррикады. Потому что зрада и нас подставили. Грызлов заявил, что политическая подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к детальному обсуждению закона об особом статусе региона. «Начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений», — отметил он.

Зрада? Не то слово. Но тут вмешался мой друг известный донецкий журналист и патриот Украины Денис Казанский, который теперь входит в ТКГ на правах представителя ОРДЛО. И написал, что это снова случай так называемого вранья. Цитирую Дениса:

Расшифрую, что означает «начало диалога по закону об особом статусе». На заседании политической подгруппы украинская сторона подняла вопрос о том, что именно считать территорией ОРДЛО. Как известно, в минском меморандуме от 19 сентября 2014 четко определена линия разграничения с указанием конкретных координат, которая и должна быть по договору границей ОРДЛО. Вот только есть одна маленькая проблема - она существенно отличается от той линии, которую мы имеем сейчас. В 2015 году боевики, нарушив минские соглашения, захватили у Украины еще 1700 квадратных километров территории с городами Дебальцево, Углегорск и населенными пунктами помельче. Следовательно, в соответствии с минскими соглашениями, эти нарушения должны быть устранены российской стороной. Но россияне устранять эти нарушения и возвращать захваченные территории отказываются. Причем, отмазки лепят совершенно смехотворные из серии «ну что вам жалко, что ли?» И это одна из главных причин, почему минские соглашения не выполняются и никакого прогресса в переговорах нет.

Круто? Согласитесь, это троллинг уровня «Бог». И все формально правильно - соблюдены буква и дух Минских соглашений. Выполнять которые РФ, естественно, не будет. Так что не наша вина. Я с вашего позволения разрешу себе одну маленькую «парфянскую стрелу», потому что слишком много претензий у упреков выслушал, когда поддержал привлечение Дениса Казанского и другого донецкого журналиста и патриота Сергея Гармаша к переговорам в качестве «представителей ОРДЛО». Один сторонник Зеленского доказывал, что Гармаша привлекать нельзя - он плохо писал о президенте. Сторонники Порошенко доказывали, что привлекать нельзя никого, это зрада и прямые переговры с боевиками, мы попадем в капкан. Ну и как вам результаты? Политическая позиция Гармаша не помешала Зеленскому его назначить. Зрады не вышло, а «представители ОРДЛО» от Украины жгут российские хитрости напалмом и выводят этих лжецов на чистую воду. Решение украинской власти было правильным, интрига удалась на славу. И в капкан попала Москва, а не мы.

Оставим в прошлом те споры - теперь вывод по сути. Кремль вынужден врать. И это хорошо. Значит от правды им совсем плохо. остается заниматься самовнушением. Причем начинать надо сразу со второй части. Итак, недорогие ребята из кремля - успокоили дыхание и хором начинаем: «Мы не уср@лись, от нас не воняет...»

Джерело: site.ua

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