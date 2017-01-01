У МЗС попередили, що акаунт кота Амбассадора у Twitter - фейковий
- Сьогодні, 09:37
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Кота взяли на роботу в міністерство, але акаунт в Twitter йому не створювали
У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соцмережі Twitter для нього не створювали.
Про це повідомляє BBC Україна.
«Кіт став несподіванкою», - так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС Олена Ващенко.
За її словами, він прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії.
Міністр Павло Клімкін тоді написав про Амбассадора у Twitter: «Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме».
27 грудня в кота з'явився власний акаунт у Twitter. За лічені години, на нього підписалися понад сотню користувачів. Але в міністерстві повідомили, що не створювали сторінку для кота.
Також додали, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив.