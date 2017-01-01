  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    У МЗС попередили, що акаунт кота Амбассадора у Twitter - фейковий

    Кота взяли на роботу в міністерство, але акаунт в Twitter йому не створювали
    У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соцмережі Twitter для нього не створювали. Про це повідомляє BBC Україна. «Кіт став несподіванкою», - так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС Олена Ващенко. За її словами, він
    • Сьогодні, 09:37
    • Розсилка
    Кіт Амбассадор оселився в МЗС&nbsp;
    Кіт Амбассадор оселився в МЗС 

    Кота взяли на роботу в міністерство, але акаунт в Twitter йому не створювали

    У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соцмережі Twitter для нього не створювали.

    Про це повідомляє BBC Україна.

    «Кіт став несподіванкою», - так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС Олена Ващенко.

    За її словами, він прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії.

    _99383465_drk_3r4x4aa8bh2

    Міністр Павло Клімкін тоді написав про Амбассадора у Twitter: «Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме».

    27 грудня в кота з'явився власний акаунт у Twitter. За лічені години, на нього підписалися понад сотню користувачів. Але в міністерстві повідомили, що не створювали сторінку для кота.

    Також додали, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив.

     

    Читайте також
    МЗС Павло Клімкін міністр конкурс тварини Україна Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ