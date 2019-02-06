У «Народному фронті» закликали Януковича припинити політичний цирк і відбути покарання



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Андрій Тетерук вважає, що за порєбріком мають почути відомий зойк від Віктора Федоровича: «Астанавітєсь!»

Янукович зі своїм шапіто дісталися дна і намагаються впасти ще далі, - нардеп

Екс-президент Віктор Янукович має припинити політичний цирк, повернутися в Україну і відбути покарання за державу зраду. Про це заявив заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук, коментуючи заклик адвокатів Януковича до Державного бюро розслідувань порушити кримінальні справи проти лідерів НФ. Про це йдеться на партійному сайті.

За словами Тетерука, Янукович зі своїм шапіто дісталися дна і намагаються впасти ще далі.

«Після засудження «двічі несудимого» до 13 років позбавлення волі за державну зраду, він доручив своїм адвокатам вимагати від Державного бюро розслідувань порушити кримінальні справи проти Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та інших лідерів «Народного фронту», - зазначив нардеп.

«Що саме цікаве – ці клоуни вимагають порушити справи за статтею «державна зрада» проти людей, які зробили все можливе і неможливе, щоб Україна вистояла під натиском російських танків, змогла вибратися з економічної прірви, у яку її загнав Янукович, залишивши після своєї втечі у державній скарбниці всього кілька тисяч доларів. Проти людей, які попри шалений опір домоглися того, щоб вкрадені Януковичем мільярди доларів були повернуті до державного бюджету», - наголосив Тетерук.

Політик зазначив, «важко сказати, що спонукає Януковича продовжувати свій шлях ганьби: бажання помститися «Народному фронту», вказівки Кремля, який так само люто ненавидить Яценюка, Турчинова і Авакова, чи, може, адвокати вирішили використати гучне прізвище свого клієнта і попрацювати «політичними кілерами» в чиїхось інтересах».

«За порєбріком мають почути відомий зойк від Віктора Федоровича: «Астанавітєсь!», - написав народний депутат.

«Януковичу ж варто припинити увесь цей цирк, розкаятися, приїхати з Ростова і відбути 13 років покарання за державну зраду у добре знайомій йому українській в'язниці. Так вчинити було б гідним, якщо він розуміє хоч щось про гідність», - резюмував Андрій Тетерук.