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    Суспільство

    У «Народному фронті» заявляють, що Бойко і Медведчук у Москві домовлялися про капітуляцію

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    &laquo;Московські прихвостні і їхні телеканали нав&rsquo;язують громадянам дискусію про дешевий російський газ&raquo;, - зазначають у &laquo;Народному фронті&raquo; - У «Народному фронті» заявляють, що Бойко і Медведчук у Москві домовлялися про капітуляцію
    «Московські прихвостні і їхні телеканали нав’язують громадянам дискусію про дешевий російський газ», - зазначають у «Народному фронті»

    Бойко та кум Путіна Медведчук прикриваючись гаслами «політичної опозиції», ведуть підривну діяльність проти України, - «Народному фронті»

    «Народний фронт» різко засуджує візит кандидата у президенти України Юрія Бойка й представника «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука в Москву для зустрічі з прем’єром Росії Медведєвим. Про це йдеться на партійному сайті.

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    Як зазначають у «Народному фронті», ця зустріч є публічною спробою домовитися про капітуляцію України перед агресором.

    «Московські прихвостні і їхні телеканали нав’язують громадянам дискусію про дешевий російський газ - поки українські бійці гинуть на фронті, а мільйони наших громадян страждають під окупацією в Криму й на Донбасі», - зазначають у «Народному фронті».

    Також у партії додають, що Бойко та кум Путіна Медведчук прикриваються гаслами «політичної опозиції», а насправді ведуть підривну діяльність проти України. «Вони давно перейшли усі можливі червоні лінії», - йдеться на сайті.

    У «Народному фронті» вважають, що дії Росії та її агентів Бойка і Медведчука є особливо небезпечними під час виборів. «Вони поширюють брехню про українську державу, перекручують факти війни Росії проти України, розпалюють ворожнечу в українському суспільстві. Москва намагається дестабілізувати нашу державу, щоб продовжити агресію та знищити Україну», - пише прес-служба партії.

    «Народний фронт» знову звертається до правоохоронних органів України, передусім до Служби безпеки України, з вимогою офіційно розслідувати діяльність Бойка та Медведчука, - а також «українських ЗМІ», що їх обслуговують. «Їхні дії мають ознаки державної зради. Зрадники мають бути покарані», - резюмують у «Народному фронті».

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