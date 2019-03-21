«Народний фронт» виступив проти додаткових грошових зборів з трудових мігрантів



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Фракція НФ ініціювала створення державного органу, який має опікуватись питанням трудових мігрантів

«Народний фронт» проти будь-яких грошових зборів з трудових мігрантів і не підтримуватиме законодавчі акти з такими нормами. Перекази українських трудових мігрантів підтримують українську економіку і національну валюту. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник фракції, голова міжфракційного депутатського об’єднання «Зовнішня трудова міграція» Максим Бурбак.

«Маю сказати кілька слів про законопроект №10153 щодо українців за кордоном, який викликав хвилю обурення в Україні та серед співвітчизників по всьому світу. Особливо - пропозиція створити Фонд для збору «внесків» трудових мігрантів. Не підтримую даний документ. Ані його логіку, ані більшість пропозицій», - написав Бурбак.

«Передусім зазначу, що «Народний фронт» проти будь-яких додаткових «зборів» з трудових мігрантів. Будь-який законопроект про такі «збори» чи «внески» не буде ухвалений Верховною Радою», - відзначив голова фракції.

Він підкреслив, що робота органів влади фінансується з бюджету, а не з «внесків» українців, як пропонують автори законопроекту. І така позиція є принциповою для «Народного фронту».

«Перекази українських трудових мігрантів вже підтримують українську економіку, національну валюту. Їхні кошти живлять вітчизняний споживчий ринок, збільшуючи надходження до бюджетів усіх рівнів. Трудові мігранти - найбільший зовнішній інвестор в Україну. Зі своїх переказів сюди вони опосередковано вже сплачують податки», - написав Максим Бурбак.

Він також зазначив, що фракція «Народний фронт» ініціювала створення державного органу, який має опікуватись питанням трудових мігрантів.

«Проблеми трудової міграції дійсно переросли рамки чинного законодавства. Про це кажуть українці за кордоном, про те саме говоримо і в Україні. Також фракція «Народний фронт» ініціювала створення держоргану, що займеться цим питанням», - наголосив голова міжфракційного об’єднання.

«Це має бути окремий орган державної виконавчої влади, а ніяк не підрозділ в системі одного з міністерств. Тому що він має координувати роботу всіх органів влади щодо трудових мігрантів. Така структура дозволить гнучко й ефективно реагувати на різнопланові потреби українців за кордоном - освіта, соціалка, транспорт, культура тощо», - додав він.

«Завдання парламенту - сформувати цілісну державну політику щодо трудової міграції. Ніяких поборів і перепон. Наше завдання – не відштовхнути трудових мігрантів, а зміцнити їхній зв'язок із Україною. На цьому, повторюся, і стоїть «Народний фронт». Виходячи з цих засад, фракція ініціює низку законодавчих ініціатив, що відповідатимуть інтересам мільйонів українців, які тимчасово працюють за межами нашої держави. Наша мета – зробити так, щоб усі наші співвітчизники захотіли повернутися до України», - підкреслив голова фракції.

Зазначимо, що авторами законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення державної підтримки українців за кордоном є Оксана Білозір, Олександр Співаковський, Павло Кишкар та інші депутати. Представників фракції «Народний фронт» немає серед авторів цього законопроекту.

Як повідомлялось, Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів до країни від трудових мігрантів. Якщо в 2018 році українці переказали з-за кордону 11,6 млрд доларів, то в 2019 році ця сума може зрости до 12,2 млрд доларів.