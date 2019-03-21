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    Україна стане членом ЄС і НАТО, − Яценюк

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    Підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС - Україна стане членом ЄС і НАТО, − Яценюк
    Підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС
    Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    Лідер «Народного фронту» упевнений, що підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС стало початком нової доби

    П’ять років тому від імені України було підписано політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Це був історичний результат боротьби нашого народу за свободу і європейське майбутнє. Про це написав у своєму Facebook лідер партії «Народний фронт», прем`єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у четвер, 21 березня.

    «Це був злам. Початок нової доби. Точка нового відліку», - наголосив він.

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    Яценюк підкреслив, що пишається досягненнями обох урядів, які він очолював: «Наші дії у співпраці з суспільством та національними політиками принесли важливі результати».

    До цих результатів, нагадав він, належать дія зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, безвізовий режим, енергетична незалежність від Росії: «До цих досягнень належать тисячі складних рішень, які вважав за доцільне приймати, щоб наш вибір став реальним».

    «Так, нам сьогодні важко. Ми пережили і переживаємо складні випробування. Але ми досягнемо великої мети. Ми станемо членами ЄС і НАТО», - наголосив лідер «Народного фронту».

    «Вірив у це п`ять років тому. Вірю у це зараз. І справа не лише в мрії. Наше членство в ЄС і НАТО - це єдиний спосіб завершити війну і єдиний шлях до довгострокового миру й безпеки на європейському континенті. І ми переможемо», - написав Арсеній Яценюк.

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