Україна стане членом ЄС і НАТО, − Яценюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лідер «Народного фронту» упевнений, що підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС стало початком нової доби

П’ять років тому від імені України було підписано політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Це був історичний результат боротьби нашого народу за свободу і європейське майбутнє. Про це написав у своєму Facebook лідер партії «Народний фронт», прем`єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у четвер, 21 березня.

«Це був злам. Початок нової доби. Точка нового відліку», - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що пишається досягненнями обох урядів, які він очолював: «Наші дії у співпраці з суспільством та національними політиками принесли важливі результати».

До цих результатів, нагадав він, належать дія зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, безвізовий режим, енергетична незалежність від Росії: «До цих досягнень належать тисячі складних рішень, які вважав за доцільне приймати, щоб наш вибір став реальним».

«Так, нам сьогодні важко. Ми пережили і переживаємо складні випробування. Але ми досягнемо великої мети. Ми станемо членами ЄС і НАТО», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Вірив у це п`ять років тому. Вірю у це зараз. І справа не лише в мрії. Наше членство в ЄС і НАТО - це єдиний спосіб завершити війну і єдиний шлях до довгострокового миру й безпеки на європейському континенті. І ми переможемо», - написав Арсеній Яценюк.