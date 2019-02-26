У Раді розповіли про розміри штрафів за порушення «мовного закону»



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Спікер парламенту Андрій Парубій анонсував розгляд доопрацьованого до другого читання «мовного закону» на четвер - 28 лютого

Штрафи стартуватимуть від 5100 гривень

У законопроекті про функціонування української мови як державної – «мовному законі» - передбачені адміністративні штрафи майже до 7 тисяч гривень. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови комітету з питань культури та духовності Ірина Подоляк.

Зазначається, що штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері.

«За недотримання закону буде лише адміністративне покарання. Тобто, від 5100 до 6800 гривень. Це суттєво. Ті штрафи будуть стосуватись підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Це направлено на всю сферу обслуговування. Тобто всього, що має відношення до стосунків між споживачем та надавачем послуг. Це магазини, публічні місця, ресторани», - повідомила Подоляк.

За словами нардепа, у магазинах має бути представлений зрозумілий переклад щодо складу продуктів, так як в інших країнах.

«Якщо торгова марка є зареєстрованою та охороняється законодавством, то вони не зобов’язані її змінювати. Між торговою маркою та назвою кафе є різниця. Але дуже багато норм цього законопроекту набувають чинності не відразу, щоб ринок міг підготуватись до цих змін. Ми не передбачаємо, що після першого штрафу ситуація зміниться кардинально. Ми розуміємо, що це буде шлях, що потрібно пройти», - додала парламентар.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій анонсував розгляд доопрацьованого до другого читання «мовного закону» на четвер - 28 лютого.

Крім того, спікер Ради розповів, що парламент не буде розглядати інші законопроекти до прийняття «мовного закону».