Мова про мобілізацію поки що не йде, – вінницький військком



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Воєнний стан в Україні

Військовий комісар вінницького обласного комісаріату, полковник Олег Вінницький прокоментував ситуацію навколо введення воєнного стану на території області. Полковник закликав громадян не піддаватися панічним настроям і зазначив, що підстав для хвилювань немає:

«Не розумію причин паніки. Якщо бачили вчорашній виступ президента – там все досить зрозуміло. Ніяких підстав для хвилювання немає. На мою думку, Указ Президента направлений на те, щоб вчасно, без зволікань, приймати рішення і застосовувати необхідні засоби для відсічі агресії».

До того ж, говорити про мобілізацію населення чи навчальні збори резервістів поки що зарано. За словами Вінницького, таких розпоряджень до військкомату не надходило.

«Мова про мобілізацію поки що не йде. Йде оперативне оповіщення резерву першої черги. Це військовослужбовці, які пройшли службу і приписані до військових частин. Ми вивчаємо їхню думку. Про навчання резервістів говорити зарано. Ми отримаємо відповідні розпорядження, дерективи, і тоді стане зрозуміло. Поки що ні про кількість резервістів, ні про місця навчань мова не йде», – заявив він

Якщо ж на території області виникне загроза вторгнення агресора, реакція на неї буде відповідною. Поки що ж, запевняє Вінницький, перейматися нема про що. Збереженими залишаються і всі права та свободи громадян.

«На даний момент жодних обмежень в діяльності громадян області немає», – сказав військком.

Джерело: vinnitsaok.com.ua