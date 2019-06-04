  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Рівному від кору померла тримісячна дитина

    • Розсилка
    На Рівненщині минулого тижня на кір захворіли 74 людини, з них - 60 діти - У Рівному від кору померла тримісячна дитина
    На Рівненщині минулого тижня на кір захворіли 74 людини, з них - 60 діти

    Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір

    У місті Рівне померла тримісячна дитина від ускладнень, спричинених вірусом кору. Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ.

    «Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина народилась передчасно і при народженні мала вроджений кір. Вірус кору уразив мозок та легені дитини. Були надані необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося», - проінформували у лабцентрі.

    Читайте також

    Зазначено, що діагноз кір підтверджений лабораторно у вірусологічних лабораторіях ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

    За даними лабцентру, упродовж минулого тижня захворіли на кір 74 жителі Рівненської області, серед них 60 дітей. Госпіталізовано 25 хворих, з яких 14 дітей.

    «Протягом тижня найбільше хворих зареєстровано у м. Рівне (16 хворих) та у Березнівському (17) і Дубенському (20) районах», - уточнили у лабцентрі.

    Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні кількість хворих на кір наближається до минулорічної.

    З початку року на кір захворіли 52 тисячі українців, минулого року ця цифра становила 54,5 тис. осіб.

    Читайте також
    діти смерть Рівне інфекція вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ