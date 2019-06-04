В Україні кількість хворих на кір наближається до минулорічної - МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За кількістю хворих на кір лідирує Харківська область, потім ідуть Київ, Хмельницька і Тернопільська області

З початку року на кір захворіли 52 тисячі українців, минулого року ця цифра становила 54,5 тис. осіб

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) оновили статистику захворюваності на кір в Україні. Так, за тиждень вірус виявили у 1310 осіб, а з початку року на кір - у 52 тисячі українців. Про це повідомив сайт МОЗ України.

«За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 22-го тижня 2019 року на кір захворіли 1310 осіб: 643 дорослих і 667 дітей», - розповіли в прес-службі міністерства.

Зазначається, що за кількістю хворих на кір лідирує Харківська область. Тут вірусом захворіли 184 хворих, з них 120 дорослих та 64 дитини. Київ на другому місці по захворюваності. Всього в столиці захворіли 128 осіб, з них 76 дорослих і 52 дитини. Далі слідує Хмельницька область (93 хворих: 40 дорослих і 53 дитини) і Тернопільська область (82 хворих: 25 дорослих і 57 дітей).

Всього з початку 2019 року кір вразила 52 034 особи, з них 24 534 дорослих та 27 500 дітей. 17 осіб отримали ускладнення від кору і померли. Спалах кору почався ще влітку 2017 року, і відтоді на нього захворіли понад 100 тисяч українців, а 38 людей померли.

У МОЗ наголошують, що захистити себе від кору можна завдяки щеплень, при цьому дітей вакцинувати потрібно обов'язково, щоб вони змогли відвідувати дитячі та навчальні заклади. Обмеження за віком на безкоштовні щеплення від кору скасовано.

Раніше стало відомо, що рівень захворюваності на кір в Україні різко зріс.

Варто зазначити, що за весь минулий рік на кір захворіли 54,5 тисячі осіб.