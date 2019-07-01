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    Суспільство

    У SkyUp затримали 19 рейсів через несправність літаків

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    Виліт може затримуватися й через те, що лоукостер літає у невеликі аеропорти, що робить дешевшим квиток, але ускладнює процес виправлення деяких технічних несправностей - У SkyUp затримали 19 рейсів через несправність літаків
    Виліт може затримуватися й через те, що лоукостер літає у невеликі аеропорти, що робить дешевшим квиток, але ускладнює процес виправлення деяких технічних несправностей

    Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками, причина – у двох літаків були виявлені несправності

    В авіакомпанії SkyUp повідомили, що затримали 19 рейсів через несправності, що були виявлені у двох літаках перевізника.

    Про це повідомляє пресслужба компанії SkyUp Airlines у Facebook

    «Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками. Причина – у двох літаків були виявлені несправності», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що виліт може затримуватися й через те, що лоукостер літає у невеликі аеропорти, що робить дешевшим квиток, але ускладнює процес виправлення деяких технічних несправностей.

    Так, 1 липня 2019 року було затримано рейси Київ (Бориспіль) – Анталія; Анталія – Київ (Бориспіль); Київ (Бориспіль) – Тіват; Тіват – Київ (Бориспіль); Київ (Бориспіль) – Шарм–ель–Шейх; Шарм-ель-Шейх – Київ (Бориспіль); Київ (Бориспіль) – Батумі; Батумі – Київ (Бориспіль); Київ (Бориспіль) – Монастір; Монастір – Київ (Бориспіль); Шарм-ель-Шейх – Львів; Київ (Бориспіль) – Хургада; Хургада – Київ (Бориспіль); Харків — Монастір; Монастір – Харків; Тбілісі – Київ (Бориспіль); Київ (Бориспіль) – Тбілісі. 

    Також з затримкою компанія здійснила рейси «Київ (Бориспіль) – Катанія» та «Катанія – Київ (Бориспіль)», що було перенесено з 30 червня на 1 липня.

    Як повідомлялося, і ніч з 30 червня на 1 липня 2019 року низка пасажирів компанії SkyUp почала скаржитися в мережі Facebook на значну затримку рейсу Катанія – Київ (Бориспіль), який мав стартувати о 17:30 30 червня. Виліт було затримано на 18 годин, пасажири прибули до аеропорту «Бориспіль» о 14:20 1 липня.

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