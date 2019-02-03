У Софійському соборі останні приготування до інтронізації Епіфанія (фото)



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Вперше на престол зійде глава помісної і автокефальної Української православної церкви Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Протягом століть у соборі Святої Софії інтронізовувались безліч Київських митрополитів

У неділю, 3 лютого, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію виповнюється 40 років. Цього дня звершиться його інтронізація на престол Київських митрополитів у Святій Софії Київській.

Зранку неділі у соборі тривають останні приготування до церемонії.

Президент України Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

7 століть поспіль (XI-XVII) у цьому соборі інтронізовувались безліч Київських митрополитів, але сьогоднішня подія особлива, бо вперше поставляється глава помісної і автокефальної Української православної церкви, пояснюють в прес-службі церкви.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.