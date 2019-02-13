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    Суспільство

    Учасникам АТО торік виділили 33 тисячі земельних ділянок - Гройсман

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    Також торік близько 3,2 тисячі квартир отримали військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших військових формувань, - прем'єр - Учасникам АТО торік виділили 33 тисячі земельних ділянок - Гройсман
    Також торік близько 3,2 тисячі квартир отримали військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших військових формувань, - прем'єр

    Уряд презентував звіт за 2018 рік

    Протягом 2018 року учасникам АТО було виділено 33 тисячі земельних ділянок. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, презентуючи звіт уряду за 2018 рік на засіданні Кабміну, повідомляє «Укрінформ».

    «33 тисячі ділянок виділили учасникам АТО», - зазначив Гройсман.

    Прем’єр додав, що торік близько 3,2 тисячі квартир отримали військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших військових формувань.

    Як повідомлялося, звіт про діяльність уряду в 2018 році подано до Ради.

    Також нагадаємо, що в Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій

    За словами прем’єра, за минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза. Гройсман також оголосив, що з 1 березня розпочнеться перша автоматична індексація пенсій.

    «Минулого року пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів», - підкреслив він.

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