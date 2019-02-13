Учасникам АТО торік виділили 33 тисячі земельних ділянок - Гройсман



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Також торік близько 3,2 тисячі квартир отримали військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших військових формувань, - прем'єр

Уряд презентував звіт за 2018 рік

Протягом 2018 року учасникам АТО було виділено 33 тисячі земельних ділянок. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, презентуючи звіт уряду за 2018 рік на засіданні Кабміну, повідомляє «Укрінформ».

«33 тисячі ділянок виділили учасникам АТО», - зазначив Гройсман.

Прем’єр додав, що торік близько 3,2 тисячі квартир отримали військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших військових формувань.

Як повідомлялося, звіт про діяльність уряду в 2018 році подано до Ради.

Також нагадаємо, що в Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій.

За словами прем’єра, за минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза. Гройсман також оголосив, що з 1 березня розпочнеться перша автоматична індексація пенсій.

«Минулого року пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів», - підкреслив він.