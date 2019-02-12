Херсонщина може вибухнути напередодні виборів - Безсмертний



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Роман Безсмертний не виключає, що вбивство Катерини Гандзюк може бути використане Росією для розкачування ситуації в регіоні

Херсон та область готують для продовження реалізації проекту «Новоросія»

Якщо винні у вбивстві Катерини Гандзюк не будуть покарані, ця справа може стати поштовхом для дестабілізації ситуації в регіоні. Про це в ефірі АТR заявив кандидат у президенти, голова партії «РУХ +380» Роман Безсмертний.

«Херсон та область всі ці роки готують для плацдарму, що має вибухнути під парламентські чи президентські вибори для продовження реалізації проекту «Новоросія». Це відчувається, коли там починаєш спілкуватися з людьми», - сказав політик.

Безсмертний зауважив, що протягом останнього року звертає увагу влади на «неблагополучні» процеси, що відбуваються у Херсонській та Миколаївській областях.

«В цих регіонах не допрацьовують відповідні служби. Там чужа рука править бал», - впевнений кандидат у президенти.

Тому Безсмертний не виключає, що вбивство Катерини Гандзюк може бути використане Росією для розкачування ситуації в регіоні.

«Дай Боже, сил та розуму слідству, щоб вони знайшли замовників. Дуже хотілося б, щоб доказова база у слідства була достатня, і суд міг прийняти рішення. Тут треба бути дуже обережним, бо буде біда. Це дуже близько від зони бойових дій», - наголосив Безсмертний.