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Україна отримає €30 млн. на муніципальну інфраструктуру та міський транспорт

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Україна отримає €30 млн. на муніципальну інфраструктуру та міський транспорт
ЄІБ спрямує нову фінансову допомогу Україні
фото: railinsider.com.ua

Виділені кошти є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення €30 млн. на проєкти муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні. Про це заявило представництво Євросоюзу в Україні.

Зазначається, що €30,7 млн., підкріплені гарантіями ЄС, мають покращити муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт, зокрема, у великих містах – Києві, Одесі та Львові.

Фінансування включає €22 млн. на закупівлю екологічно чистих автобусів і трамваїв та €8,7 млн. на різноманітні ключові муніципальні проєкти, як-от рекультивація сміттєзвалища, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках, поліпшення систем водопостачання та водовідведення. Виділені кошти є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, у межах яких з 2022 року Україна вже отримала €1,7 млрд.

«ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу», – заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування України та Ізраілю наступного тижня. Адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням Росії. Деякі республіканці заявили, що будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Теги: фінансування фінанси

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