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Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю: названо дату
фото: Reuters

Адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю і Україні

Президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування наступного тижня. Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Reuters

Особа, знайома з цим питанням, повідомила, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням Росії.

Деякі республіканці заявили, що будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. 

Раніше повідомлялося, що у Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні.

До слова, раніше Сполучені Штати Америки повідомили, що у них достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн.

Нагадаємо, США нададуть Україні значну кількість дронів-камікадзе Switchblade 600, що може підвищити потужність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту. 

Також США посилили зусилля для переконання союзників використати заморожені 300 млрд доларів Росії для надання допомоги Україні. 

Теги: Ізраїль фінансування Україна ХАМАС

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