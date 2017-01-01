Українці немає серед потерпілих внаслідок обвалу мосту в Празі - МЗС

Загалом постраждали чотири людини, двоє з них - серйозно

Серед потерпілих внаслідок обвалення пішохідного мосту у столиці Чехії Празі громадян України немає. Про це повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України. «Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння Тройського моста у Празі», - йдеться у повідомленні. Яке