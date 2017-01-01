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    Українці немає серед потерпілих внаслідок обвалу мосту в Празі - МЗС

    Загалом постраждали чотири людини, двоє з них - серйозно
    Серед потерпілих внаслідок обвалення пішохідного мосту у столиці Чехії Празі громадян України немає. Про це повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України. «Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння Тройського моста у Празі», - йдеться у повідомленні. Яке
    • Сьогодні, 03:26
    • Розсилка
    Тройський міст у Празі
    Тройський міст у Празі

    Загалом постраждали чотири людини, двоє з них - серйозно

    Серед потерпілих внаслідок обвалення пішохідного мосту у столиці Чехії Празі громадян України немає.

    Про це повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

    «Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння Тройського моста у Празі», - йдеться у повідомленні.

    Яке повідомляв «Главком», 2 грудня в Празі впав великий пішохідний міст над річкою Влтава, внаслідок чого постраждали чотири людини, двоє з них - серйозно.Ніхто з них, проте, не впав у річку.

    Проводиться розслідування інциденту.

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