У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали

При падінні мосту, який використовували виключно пішоходи та велосипедисти, постраждали четверо осіб

У чеській столиці - Празі впав великий пішохідний міст над річкою Влтава, внаслідок чого постраждали чотири людини. Про це повідомляє Radio Praha. «Великий пішохідний бетонний міст над річкою Влтава, що сполучає з 1984 року празький квартал Троя з Імператорським островом, у суботу, 2 грудня, близько 13.30 несподівано



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Міст над річкою Влтава

При падінні мосту, який використовували виключно пішоходи та велосипедисти, постраждали четверо осіб

У чеській столиці - Празі впав великий пішохідний міст над річкою Влтава, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Radio Praha.

«Великий пішохідний бетонний міст над річкою Влтава, що сполучає з 1984 року празький квартал Троя з Імператорським островом, у суботу, 2 грудня, близько 13.30 несподівано обвалився», - йдеться у повідомленні.

При падінні мосту, який використовували виключно пішоходи та велосипедисти, постраждали четверо осіб, двоє з них - серйозно. Ніхто з них, проте, не впав у річку, повідомило агентство ЧТК.

Водолази відділення пожежної безпеки проводять перевірку річкового дна, їм допомагають каноїсти з найближчого спортивного клубу.

За інформацією «Чеського телебачення», пожежники попросили негайно зупинити рух річкового транспорту на місці інциденту.

До слова, сьогодні стало відомо, що на Канівському водосховищі знайшли тіло зниклого тиждень тому 12-річного хлопця.

Джерело: Укрінформ