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    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали

    При падінні мосту, який використовували виключно пішоходи та велосипедисти, постраждали четверо осіб
    У чеській столиці - Празі впав великий пішохідний міст над річкою Влтава, внаслідок чого постраждали чотири людини. Про це повідомляє Radio Praha.  «Великий пішохідний бетонний міст над річкою Влтава, що сполучає з 1984 року празький квартал Троя з Імператорським островом, у суботу, 2 грудня, близько 13.30 несподівано
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    Міст над річкою Влтава
    Міст над річкою Влтава

    При падінні мосту, який використовували виключно пішоходи та велосипедисти, постраждали четверо осіб

    У чеській столиці - Празі впав великий пішохідний міст над річкою Влтава, внаслідок чого постраждали чотири людини.

    Про це повідомляє Radio Praha

    «Великий пішохідний бетонний міст над річкою Влтава, що сполучає з 1984 року празький квартал Троя з Імператорським островом, у суботу, 2 грудня, близько 13.30 несподівано обвалився», - йдеться у повідомленні.

    При падінні мосту, який використовували виключно пішоходи та велосипедисти, постраждали четверо осіб, двоє з них - серйозно. Ніхто з них, проте, не впав у річку, повідомило агентство ЧТК.

    Водолази відділення пожежної безпеки проводять перевірку річкового дна, їм допомагають каноїсти з найближчого спортивного клубу. 

    За інформацією «Чеського телебачення», пожежники попросили негайно зупинити рух річкового транспорту на місці інциденту.

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    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали
    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали
    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали
    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали
    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали
    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали
    У Празі обвалився пішохідний міст: четверо людей постраждали

    До слова, сьогодні стало відомо, що на Канівському водосховищі знайшли тіло зниклого тиждень тому 12-річного хлопця.

    Джерело: Укрінформ

    Чехія відкрита вода
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