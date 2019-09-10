Українці в Антарктиді вперше підтримають марш за захист тварин
Марш за тварин одночасно проведуть у 24 містах, зокрема, в Києві, Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку
В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський» 15 вересня вперше в історії відбудеться Всеукраїнський марш за тварин.
Про це повідомили організатори маршу UAnimals.
Марш за тварин одночасно проведуть у 24 містах, зокрема в Києві, Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку.
«Питання захисту тварин актуальне через наявність великої кількості місць-пережитків минулого, де тварин використовують як ресурс», — сказав учасник 24 української антарктичної експедиції Олександр Квятковський
Організатори Всеукраїнського маршу висувають 11 ключових вимог: заборона цирків із тваринами та дельфінаріїв, хутрових ферм, контактних зоопарків, а також запровадження ефективної системи покарання за жорстоке ставлення до тварин.