Українці в Антарктиді вперше підтримають марш за захист тварин



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Організатори Всеукраїнського маршу вимагатимуть, зокрема, заборонити цирки з тваринами та дельфінарії, хутрові ферми і контактні зоопарки

Марш за тварин одночасно проведуть у 24 містах, зокрема, в Києві, Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку

В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський» 15 вересня вперше в історії відбудеться Всеукраїнський марш за тварин.

Про це повідомили організатори маршу UAnimals.

Марш за тварин одночасно проведуть у 24 містах, зокрема в Києві, Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку.

«Питання захисту тварин актуальне через наявність великої кількості місць-пережитків минулого, де тварин використовують як ресурс», — сказав учасник 24 української антарктичної експедиції Олександр Квятковський

Організатори Всеукраїнського маршу висувають 11 ключових вимог: заборона цирків із тваринами та дельфінаріїв, хутрових ферм, контактних зоопарків, а також запровадження ефективної системи покарання за жорстоке ставлення до тварин.