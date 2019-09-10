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    Суспільство

    Українці в Антарктиді вперше підтримають марш за захист тварин

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    Організатори Всеукраїнського маршу вимагатимуть, зокрема, заборонити цирки з тваринами та дельфінарії, хутрові ферми і контактні зоопарки - Українці в Антарктиді вперше підтримають марш за захист тварин
    Організатори Всеукраїнського маршу вимагатимуть, зокрема, заборонити цирки з тваринами та дельфінарії, хутрові ферми і контактні зоопарки

    Марш за тварин одночасно проведуть у 24 містах, зокрема, в Києві, Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку

    В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський» 15 вересня вперше в історії відбудеться Всеукраїнський марш за тварин.

    Про це повідомили організатори маршу UAnimals.

    Марш за тварин одночасно проведуть у 24 містах, зокрема в Києві, Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку.

    «Питання захисту тварин актуальне через наявність великої кількості місць-пережитків минулого, де тварин використовують як ресурс», — сказав учасник 24 української антарктичної експедиції Олександр Квятковський

    Організатори Всеукраїнського маршу висувають 11 ключових вимог: заборона цирків із тваринами та дельфінаріїв, хутрових ферм, контактних зоопарків, а також запровадження ефективної системи покарання за жорстоке ставлення до тварин.

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