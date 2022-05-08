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    Українці зможуть одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти

    Експеримент розрахований на два роки - Українці зможуть одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти
    Експеримент розрахований на два роки
    фото з відкритих джерел

    Уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволить громадянам України одночасно оформити й внутрішній, і закордонний паспорт

    Кабінет міністрів у суботу, 7 травня, затвердив експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

    Нововведення стосується також заміни втраченого чи викраденого документа. Експеримент розрахований на два роки.

    «Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

    Нагадаємо, днями президент України Володимир Злеенський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

    Теги: паспорт українці Україна уряд послуги Денис Шмигаль #stoprussia
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    Українці зможуть одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти