Українці зможуть одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти

Уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволить громадянам України одночасно оформити й внутрішній, і закордонний паспорт

Кабінет міністрів у суботу, 7 травня, затвердив експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Нововведення стосується також заміни втраченого чи викраденого документа. Експеримент розрахований на два роки.

«Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Злеенський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.