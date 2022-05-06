Безробітні легше ставатимуть на облік, а роботодавці отримають додаткові стимули – уряд

Уряд продовжить максимально працевлаштовувати українців

Відтепер безробітним буде простіше стати на облік, а роботодавці матимуть додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це у Facebook повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це стало можливим завдяки підписанню Президентом закону 2220-ІХ, який, серед іншого, передбачає спрощення процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги.

«Усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з першого дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю», – зазначила Свириденко.

Статус безробітного достатньо підтвердити телефоном, за допомогою месенджера, електронної пошти тощо.

Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, зможуть зареєструватися як безробітні за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах.

Щодо роботодавців, то закон передбачає наявність додаткових економічних стимулів для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

ВПО, які захочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави.

Міністерка наголосила також на програмі надання допомоги по частковому безробіттю. Вона пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг).

«Уряд і надалі буде реалізовувати політику максимального працевлаштування українців. Адже це запорука відновлення економіки через пожвавлення виробництва та активізацію споживчого попиту, а отже й пришвидшення подолання усіх руйнівних наслідків війни», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, раніше міністерка повідомила про нову послугу на порталі Дія, за якою підприємці отримують 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.