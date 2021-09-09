Уряд розпорядився передати костел Святого Миколая католицькій громаді – ЗМІ
Відповідне розпорядження підписав Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді. Відповідне розпорядження підписано 7 вересня, пише видання «Лівий берег» з посиланням на обізнані джерела.
Костел святого Миколая – римо-католицький костел у Києві. Один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці.
Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.
Зараз в костелі розташована державна організація «Національний будинок органної та камерної музики України».
Як відомо, 3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.
Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.