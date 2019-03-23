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    Суспільство

    Українцям почали надходити запрошення для участі у виборах президента

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    Наявність в списках можна перевірити на сайті Державного реєстру виборців або за телефонами дільниць - Українцям почали надходити запрошення для участі у виборах президента
    Наявність в списках можна перевірити на сайті Державного реєстру виборців або за телефонами дільниць

    25 березня - останній день для перевірки себе у списках виборців

    З п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах - 2019. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Як зазначається, громадянам почали надходити листи, в яких вказано, що громадянин є у попередньому списку виборців. Також у запрошенні вказана дата та час проведення виборів.

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    «Запрошуємо вас узяти участь у чергових виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Вас включено до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці. Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщення для голосування...», - йдеться у листі.

    Окрім того, виборцям пропонують за необхідності зв’язатись з працівниками виборчих дільниць за телефонами, які вказані у запрошенні.

    «У запрошені вказано, що вас включено до попереднього списку. Якщо ви є у попередньому списку, то будете і в остаточних списках виборців. Попередні списки складаються поки що, адже всі бажаючі ще можуть змінити адресу місця голосування. Після 25 березня будуть затверджені остаточні списки», - повідомили працівники ДВК.

    У дільничних виборчих комісіях наголошують, що наявність в списках можна перевірити на сайті Державного реєстру виборців або за телефонами дільниць.

    «Якщо хтось не знайшов своє запрошення, зателефонуйте до ДВК, назвіть нам прізвище і ми подивимся у відомостях є воно у списках чи ні.  Зазвичай, запрошення кладуть до поштової скриньки виборця. На голосування запрошення брати не потрібно. Тільки паспорт або інших документ, що підтверджує громадянство України», - повідомили на дільниці.

    За словами мешканців будинку, у Святошинському районі міста Києва, деякі запрошення були покладені у поштову скриньку, а деякі поклали у вхідні двері.

    Нагадаємо, раніше голова Нацполіції України Олександр Фацкевич повідомив, що поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії. Понад 400 правоохоронців будуть охороняти 199 окружних виборчкомів.

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