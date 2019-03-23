У храмах Православної церкви України молитимуться за справедливі вибори



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Митрополит Епіфаній розпорядився до завершення виборчого процесу в усіх храмах ПЦУ молитися за справедливі вибори президента України Фото: Главком

У церквах має згадуватись особливе молитовне прохання: «Ще молимося, щоби Господь Бог дав нам дух розуму звершити справедливий вибір глави держави Української і помилував нас»

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розпорядився до завершення виборчого процесу в усіх храмах Православної церкви України молитися за справедливі вибори президента.

Про це повідомили у прес-служба Помісної церкви.

«У зв’язку з особливою відповідальністю, яка в час виборів президента України покладається на наш народ, враховуючи необхідність захистити державність України, єдність, суспільний мир перед обличчям зовнішньої агресії та внутрішніх протистоянь, протягом наступного часу до завершення голосування за обрання глави держави благословляється за богослужіннями в храмах Помісної Української православної церкви на літургіях після заамвонної молитви або під час молебню виголошувати наступну молитву», - повідомив Епіфаній.

Зокрема, до завершення виборчого процесу в усіх храмах Української православної церкви має згадуватись особливе молитовне прохання: «Ще молимося, щоби Господь Бог дав нам дух розуму звершити справедливий вибір глави держави Української і помилував нас».

Епіфаній зазначив, що у храмах після богослужіння в неділю 24 березня та в неділю 31 березня 2019р. буде зачитано звернення Священного Синоду Української православної церкви (Православної церкви України) з приводу виборів президента України.

«Дорогі виборці! Ми закликаємо вас використати час, який лишився до дня голосування, для ознайомлення з кандидатами та їхніми програмами, щоби у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір», - йдеться у зверненні ПЦУ.

Нагадаємо, вчора на зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков президент Петро Порошенко звернувся до священиків, щоб вони закликали українців провести вибори без насильства.