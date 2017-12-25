Українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків - Котенко

«Наразі українська сторона не знає імен, кого звільнять з наших», стверджує координатор групи щодо обміну полоненими «Патріот»

Українська сторона не знає, кого з українських заручників звільнять бойовики під час обміну полоненими 27 грудня. Про це розповів «Громадському радіо» координатор групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко. «Ті люди, як будуть передаватися на непідконтрольну територію України, практично вже



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Обмін полоненими

«Наразі українська сторона не знає імен, кого звільнять з наших», стверджує координатор групи щодо обміну полоненими «Патріот»

Українська сторона не знає, кого з українських заручників звільнять бойовики під час обміну полоненими 27 грудня.

Про це розповів «Громадському радіо» координатор групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко.

«Ті люди, як будуть передаватися на непідконтрольну територію України, практично вже готові. Що з нашими людьми? Наскільки я розумію, що їх планували передати ще раніше. Та сторона чітко розуміє, кого ми можемо передати. І після цього будуть переговори, чому одних віддали, а інших ні. Наразі українська сторона не знає імен, кого звільнять з наших»,- зазначив Котенко.

За його словами, про звільнення чи обмін інших заручників наразі говорити рано. Всі чекають обміну 27 грудня у форматі – 74 українських полонених на 306 російських.

У понеділок президент доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

Сьогодні стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.