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У Харкові 75-річному японському волонтеру подарували вишиванку-оберіг

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Харкові 75-річному японському волонтеру подарували вишиванку-оберіг
Фумінорі Цучіко приїхав в Україну на початку повномасштабного вторгнення, щоб допомагати Харкову
фото з відкритих джерел

Благодійник взяв участь у спільному майстер-класі «Гусак у вишиванці»

До дня вишиванки маленькі учні Гончаренко центру з Харкова на знак подяки подарували вишиту сорочку-оберіг 75-річному японському волонтеру Фумінорі Цучіко, який відомий на все місто. Чоловік приїхав в Україну на початку повномасштабного вторгнення, щоб допомагати Харкову. Кілька місяців він жив у метро, під час активних обстрілів почав волонтерити. Згодом не став повертатися у Японію, продав там будинок та відкрив на Салтівці кафе «FuMi Caffe», де безкоштовно годує містян обідами.

В день вишиванки Фумінорі Цучіко зустрівся з дітьми у Гончаренко центрі. Благодійник взяв участь у спільному майстер-класі «Гусак у вишиванці». Маленькі харків’яни презентували гостю вишиту національну сорочку-оберіг та власноруч зроблені малюнки. В такий творчий і символічний спосіб діти подякували японському волонтеру за допомогу рідному місту.

«Для мене дуже важливо, що я можу допомагати українцям. Я щиро захоплююся Києвом, Харковом, Україною. В мене вже немає будинку в Японії. Я щасливий бути тут і це вже назавжди. Дуже дякую за вишиванку, це важливий символ для мене!», – наголосив Фумінорі Цучіко.

Під час майстер-класу всі учасники разом із гостем намалювали бойових гусаків. «Це класно, що до нас прийшов пан Цучіко. Він дуже добрий і хороший, ми про нього багато чули. Поки всі тікали з Харкова, він приїхав аж з Японії, щоб допомагати Харкову! Це сміливо», – каже маленький відвідувач Гончаренко центру Іван.

Гончаренко центр Харків працює кілька місяців, але окрім волонтера з Японії тут вже встигли побувати представники австрійських, вірменських організацій та багато інших партнерів, які прагнуть підтримати відбудову та відновлення Харкова.

«Історія пана Цучіко ще раз доводить, що з нами весь цивілізований, культурний світ. З нами пліч-о-пліч усі ті, хто знають ціну свободі та мають сміливість її відстоювати. Ми пишаємось і захоплюємось нашими міжнародними друзями! Сьогодні ми подарували нашому гостю цю вишиванку, як подяку за його небайдужість і велике добре серце. Ми бажаємо, щоб вона стала для нього захистом та оберегом, яким вона є для кожного українця!», – наголосив засновник волонтерської мережі Олексій Гончаренко.

Теги: Харків історія Олексій Гончаренко вишиванка волонтер

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