  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    В ОБСЄ підтвердили необхідність вивчення державної мови на Закарпатті

    Верховний комісар ОБСЄ підтвердив необхідність вивчення державної мови всіма громадянами України
    Ламберто Заньєр під час візиту до Ужгорода підтвердив розуміння необхідності вивчення державної мови всіма громадянами України зі збереженням права на вивчення мов нацменшин. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Twitter. «Візит до Ужгорода розпочався із зустрічі з верховним
    • Сьогодні, 10:47
    • Розсилка
    Верховний комісар ОБСЄ з візитом в Ужгороді
    Верховний комісар ОБСЄ з візитом в Ужгороді

    Верховний комісар ОБСЄ підтвердив необхідність вивчення державної мови всіма громадянами України

    Ламберто Заньєр під час візиту до Ужгорода підтвердив розуміння необхідності вивчення державної мови всіма громадянами України зі збереженням права на вивчення мов нацменшин.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Twitter.

    «Візит до Ужгорода розпочався із зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Л. Заньєром. Верховний комісар чітко підтвердив розуміння необхідності вивчення державної мови всіма громадянами України зі збереженням права на вивчення мов нацменшин», - написав він на своїй сторінці у Twitter.

    Нагадаємо, що Будапешт наполягає на місії ОБСЄ для Закарпаття через спробу підпалу будівлі спілки угорців.

     

    ОБСЄ Закарпаття Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ