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    Політика

    Угорщина хоче ввести на Закарпаття місію ОБСЄ через інцидент в Ужгороді

    У МЗС Угорщини пропонують, щоб спостерігачі ОБСЄ були присутні не лише у східній частині України, але й у західній
    Міністерство закордонних справ Угорщини засудило напад на будівлю «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді. Про це повідомляє прес-служба відомства. «Ми очікуємо, що українська влада найближчим часом знайде правопорушників і дізнається про мотиви їхнього вчинку. Сподіваємося, що українська влада
    • Сьогодні, 04:50
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    Раніше ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю
    Раніше ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю

    У МЗС Угорщини пропонують, щоб спостерігачі ОБСЄ були присутні не лише у східній частині України, але й у західній

    Міністерство закордонних справ Угорщини засудило напад на будівлю «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Ми очікуємо, що українська влада найближчим часом знайде правопорушників і дізнається про мотиви їхнього вчинку. Сподіваємося, що українська влада гарантуватиме безпеку закарпатським угорцям», – йдеться в повідомленні.

    Водночас відомство нагадало про угорську ініціативу, щоб спостерігачі ОБСЄ були присутні не лише у східній частині України, але й у західній.

    Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

    Поліція заявила, що з’ясовує обставини задимлення в будівлі товариства угорців в Ужгороді. Як повідомила речниця місцевої поліції, правоохоронці вивчають відео з камер спостереження.

    Глава МЗС України Павло Клімкін засудив інцидент із «коктейлем Молотова» в Ужгороді.

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