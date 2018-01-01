Угорщина хоче ввести на Закарпаття місію ОБСЄ через інцидент в Ужгороді
- Сьогодні, 04:50
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У МЗС Угорщини пропонують, щоб спостерігачі ОБСЄ були присутні не лише у східній частині України, але й у західній
Міністерство закордонних справ Угорщини засудило напад на будівлю «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
«Ми очікуємо, що українська влада найближчим часом знайде правопорушників і дізнається про мотиви їхнього вчинку. Сподіваємося, що українська влада гарантуватиме безпеку закарпатським угорцям», – йдеться в повідомленні.
Водночас відомство нагадало про угорську ініціативу, щоб спостерігачі ОБСЄ були присутні не лише у східній частині України, але й у західній.
Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.
Поліція заявила, що з’ясовує обставини задимлення в будівлі товариства угорців в Ужгороді. Як повідомила речниця місцевої поліції, правоохоронці вивчають відео з камер спостереження.
Глава МЗС України Павло Клімкін засудив інцидент із «коктейлем Молотова» в Ужгороді.