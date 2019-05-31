В окупованому Криму і РФ через політичні мотиви переслідують 115 українців



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27 березня цього року під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб

Зі 115 громадян України - 63 є кримськими татарами, - правозахисниця

В Росії і на території анексованого Криму з політичних мотивів переслідують 115 українців. Про це повідомила правозахисниця Марія Томак, повідомляє Радіо Свобода.

«З цих 115 громадян України - 63 є кримськими татарами, 38 з 115 вже засуджені, інші знаходяться на етапі досудового слідства», - зазначила Томак, уточнивши, що мова йде про тих громадян України, які утримуються в СІЗО або в колоніях.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфие Зудиеву. Їй інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт. Адвокат повідомив, що російські силовики везуть Зудиеву в Сімферополь. Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримання немає.

Додамо, 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір». На наступний день в Ростові-на-Дону було затримано ще трьох кримських татар.