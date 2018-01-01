В окупованому Криму святкували Новий рік «по-українськи» (відео)

У Севастополі слухали новорічне привітання Петра Порошенка і запускали в небо жовті й блакитні повітряні кулі

У різних містах окупованого Росією Криму в ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року місцеві жителі влаштували феєрверки, відзначаючи Новий рік за українським часом. У Керчі після настання приблизно першої години до пів на другу ночі за місцевим часом (з півночі до о пів на першу за київським часом) жителі виходили на вулицю і запускали



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У Криму запускали феєрверки після настання Нового року «за Києвом»

У Севастополі слухали новорічне привітання Петра Порошенка і запускали в небо жовті й блакитні повітряні кулі

У різних містах окупованого Росією Криму в ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року місцеві жителі влаштували феєрверки, відзначаючи Новий рік за українським часом.

У Керчі після настання приблизно першої години до пів на другу ночі за місцевим часом (з півночі до о пів на першу за київським часом) жителі виходили на вулицю і запускали феєрверки.

У Бахчисараї місцеві жителі знімали на відео феєрверки, які запускали після настання Нового року «за Києвом».

У Севастополі у новорічну ніч місцеві жителі підривали петарди й пускали феєрверки. У центрі Севастополя можна було побачити перехожих, які на своїх смартфонах слухали новорічне привітання президента України Петра Порошенка. Деякі севастопольці запускали в небо жовті й блакитні повітряні кулі.

Президент України Петро Порошенко в новорічному привітанні також звернувся до громадян, які живуть в анексованому Росією Криму й на окупованих територіях Донбасу.

Як відомо, в анексованому Росією Криму та на окупованій частині Донбасу введено використання московського часу, який не має сезонного переходу.

Україна, разом з Європейським союзом і більшістю країн Європи, повернулася в ніч на 29 жовтня 2017 року з «літнього» часу на поясний, який неформально називають «зимовим».

Джерело: Крим.Реалії