В Uber розповіли про найдивніші речі, які пасажири забували в таксі

В Uber розповіли, що українці найчастіше забувають після поїздок в таксі

Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей по п'ятницях і суботах

Компанія Uber представила свій п'ятий щорічний рейтинг забутих речей, який показує, що найчастіше забували українські користувачі після поїздок в Uber, найбільш забудькуваті міста Європи, Близького Сходу і Африки, дні та час, а також предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (наприклад , окуляри по понеділках), і, звичайно ж, найбільш незвичайні предмети, залишені в автомобілях, замовлених через Uber.

Предмети, які українські користувачі Uber забувають найчастіше:

гаманець

телефон / фотоапарат

рюкзак / сумка / папки / коробка / багаж

ключі

навушники

окуляри

одяг

Найбільш незвичайні предмети, які українські користувачі залишили після поїздки в Uber:

самокат

хутряна накидка

скейт

Uber також визначив дні тижня і час, коли найчастіше забувалися речі. Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей по п'ятницях і суботах. А найбільш забудькуватий час - 16:00, 09:00 і 10:00.

Цього року «Рейтинг забудькуватості» також показує предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (Україна):

Телефони і фотоапарати найчастіше забуваються по понеділках, вівторках і суботах

Рюкзаки, сумки і багаж - по середах

Навушники - по четвергах і п'ятницях

Ключі - по неділях

Топ-10 найбільш «забудькуватих» міст в регіоні Європа, Близький Схід і Африка:

Каїр Лондон Київ Йоганнесбург і Преторія Варшава Кейптаун Бухарест Лісабон Відень Дубай

Як повернути забуті речі:

Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити: