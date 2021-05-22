В Uber розповіли про найдивніші речі, які пасажири забували в таксі
Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей по п'ятницях і суботах
Компанія Uber представила свій п'ятий щорічний рейтинг забутих речей, який показує, що найчастіше забували українські користувачі після поїздок в Uber, найбільш забудькуваті міста Європи, Близького Сходу і Африки, дні та час, а також предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (наприклад , окуляри по понеділках), і, звичайно ж, найбільш незвичайні предмети, залишені в автомобілях, замовлених через Uber.
Предмети, які українські користувачі Uber забувають найчастіше:
- гаманець
- телефон / фотоапарат
- рюкзак / сумка / папки / коробка / багаж
- ключі
- навушники
- окуляри
- одяг
Найбільш незвичайні предмети, які українські користувачі залишили після поїздки в Uber:
- самокат
- хутряна накидка
- скейт
Uber також визначив дні тижня і час, коли найчастіше забувалися речі. Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей по п'ятницях і суботах. А найбільш забудькуватий час - 16:00, 09:00 і 10:00.
Цього року «Рейтинг забудькуватості» також показує предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (Україна):
- Телефони і фотоапарати найчастіше забуваються по понеділках, вівторках і суботах
- Рюкзаки, сумки і багаж - по середах
- Навушники - по четвергах і п'ятницях
- Ключі - по неділях
Топ-10 найбільш «забудькуватих» міст в регіоні Європа, Близький Схід і Африка:
- Каїр
- Лондон
- Київ
- Йоганнесбург і Преторія
- Варшава
- Кейптаун
- Бухарест
- Лісабон
- Відень
- Дубай
Як повернути забуті речі:
Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити:
- Натисніть «Ваші поїздки» і виберіть поїздку, під час якої ви щось залишили
- Прокрутіть вниз і натисніть «Повернення загублених речей».
- Натисніть «Зв'язок з водієм щодо забутої речі»
- Прокрутіть сторінку вниз і введіть свій контактний номер телефону. Натисніть «Відправити».
- Якщо ви забули свій телефон, введіть номер телефону приятеля (ви можете зробити це, увійшовши до свого облікового запису на комп'ютері або використовуючи телефон приятеля).
- Ми зателефонуємо на вказаний номер і з'єднаємо вас безпосередньо з вашим водієм.
- Якщо ваш водій відповість і підтвердить, що знайшов вашу річ, узгодьте зручне для обох час і місце зустрічі.
- Якщо ваш водій не відповідає, залиште докладне голосове повідомлення з описом забутої речі і найзручніший спосіб зв'язатися з вами.