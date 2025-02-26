В Україні без опадів: погода на 26 лютого

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця

Сьогодні, 26 лютого, погоду без опадів у більшості областей ще зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Холодне повітря відходитиме на схід, тому очікується прохолодніша погода, на решті території вночі мороз дещо послабшає, відчутніше на заході країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг, температура вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди на 26 лютого Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с