В Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у бою під Крутами

Вшанування героїв відбулося біля меморіалу Героїв Крут на Чернігівщині

В Україні біля меморіалу Героїв Крут у Борзнянському районі Чернігівської області хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у бою під Крутами. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження. Бій під Крутами — бій, що



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Меморіал пам'яті Героїв Крут

Вшанування героїв відбулося біля меморіалу Героїв Крут на Чернігівщині

В Україні біля меморіалу Героїв Крут у Борзнянському районі Чернігівської області хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у бою під Крутами.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина.

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.