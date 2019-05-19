В Україні офіційно запроваджено святкування Дня батька



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День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня

День батька встановлений з метою «створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї»

Президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні нового свята - Дня батька.

Про це повідомляється на сайті глави держави 18 травня.

«День батька встановлений з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батьків у вихованні дітей», - йдеться в заяві.

Згідно з документом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. У 2013 році другу дату підтримав Кабінет міністрів, який запропонував надати їй офіційного статусу, проте Віктор Янукович відповідний указ так і не підписав.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що запровадження офіційного Дня батька логічне, бо в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та День захисту дітей (1 червня).

За їх словами, це має сприяти підвищенню статусу чоловіка як батька.