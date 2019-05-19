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    Суспільство

    В Україні офіційно запроваджено святкування Дня батька

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    <p>День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня</p> - В Україні офіційно запроваджено святкування Дня батька

    День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня

    День батька встановлений з метою «створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї»

    Президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні нового свята - Дня батька.

    Про це повідомляється на сайті глави держави 18 травня.

    «День батька встановлений з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батьків у вихованні дітей», - йдеться в заяві.

    Згідно з документом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. У 2013 році другу дату підтримав Кабінет міністрів, який запропонував надати їй офіційного статусу, проте Віктор Янукович відповідний указ так і не підписав.

    У Міністерстві соціальної політики вважають, що запровадження офіційного Дня батька логічне, бо в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та День захисту дітей (1 червня).

    За їх словами, це має сприяти підвищенню статусу чоловіка як батька.

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