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В Україні панує антициклон: прогноз погоди на 2 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні панує антициклон: прогноз погоди на 2 листопада
Найтепліше буде у західних та південних областях
фото ілюстративне

2 листопада в Україні опади малоймовірні

У середу, 2 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Лише на Луганщині та Донеччині пройде невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях місцями можливий туман. В Україні переважатиме поле високого тиску та антициклон. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, сильних поривів не очікується.

За рахунок прояснень ночі будуть прохолоднішими, у більшості областей до 1-2° морозу. Вдень найтепліше буде у західних та південних областях: 15-19° вище нуля.

В Україні панує антициклон: прогноз погоди на 2 листопада фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: Україна прогноз погоди

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