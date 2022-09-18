В Україні випав перший сніг (фото)

Вночі випав мокрий сніг у Карпатах

В Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

«Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що, за даними синоптиків, попри мокрий сніг у Карпатах, на сході країни сьогодні буде до +28. На всій території країни очікуються сильні дощі, шквальний вітер і грози.

Нагадаємо, що у Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності. У столиці вдень день стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів. Вночі - 11 градусів тепла.