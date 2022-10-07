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Синоптик розповів, чи варто українцям очікувати суворої зими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Синоптик розповів, чи варто українцям очікувати суворої зими
фото: glavcom.ua

 Імовірність тривалих морозів мізерна 

На українців у 2022-2023 роках чекає не сурова зима, а ймовірність тривалих морозів є «мізерною». Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, якого цитує пресслужба Кабміну.

Кульбіда зазначив, що всі зими в країні проходять із температурним режимом вище за звичну норму. «Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться», – зазначив синоптик. 

Нагадаємо, з 6 жовтня у столиці України встановився антициклонічний характер погоди, який свідчить про початок так званого бабиного літа.  Синоптики зазначають, що тепла погода ще триватиме в наступні дні.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 7 жовтня, на всій території України опадів не передбачається. Середня температура повітря становитиме 19 градусів тепла. Вітер західного напрямку, невеликий.

Тим часом, в Україні 18 вересня випав перший сніг. 

Теги: вітер повітря прогноз погоди зима

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