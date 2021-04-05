В Україні почався сезон кліщів

Укуси кліщів можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я людини

На квітень-травень припадає пік активності кліщів в Україні. Тож громадянам слід бути обережними, збираючись піти на пікнік або на прогулянку в парк.

Як відомо, кліщі стають активними, коли температура повітря підіймається вище 8 градусів.

Лікарі попереджають, що укуси цих комах можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я людини. Найбільш поширеними захворюваннями, що передаються іксодовими кліщами, є хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт та ерліхіози.

Як вберегтися від кліщів

Фахівці радять пам’ятати, що найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів, або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами.

При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується одягатися в світлий одяг із довгим рукавом, щільно прилягаючий до тіла, щоб було легше помітити повзаючих кліщів, вбувати закрите взуття, голову покривати головним убором. Кліщ вибирає місця для присмоктування з ніжною, тоненькою шкірою (під пахвами, в паху, біля вуха, на волосяній частині голови).

Необхідно періодично проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

Використовувати засоби для відлякування кліщів – сучасні репеленти.

Місце для привалів, нічного сну на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

Вдома після прогулянки лісопарковою зоною слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

При сумісному перебуванні на природі з хатніми тваринами – їх теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання.