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    Суспільство

    В Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів

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    Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань - В Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів
    Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань

    Незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня

    В Україні у 2019 році вперше 900 вчителів стануть учасниками експерименту з сертифікації працівників освіти.

    Про це повідомив сайт Українського центру оцінювання якості освіти. 

    У Центрі інформують, що незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня.

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    Зазначається, що вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань. Хто успішно складе тест – отримає щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу і відповідно до педагогічного навантаження упродовж трьох років. Також вчителям зможуть надавати наступну – вищу – категорію. 

    В УЦОЯО інформують, що завдання ЗНО для вчителів спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників тестування у питаннях планування та організації освітнього процесу, а також забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища.

    Міністерство освіти й науки планувало здійснювати подібну сертифікацію вчителів кожних п'ять років.

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