В Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів



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Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань

Незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня

В Україні у 2019 році вперше 900 вчителів стануть учасниками експерименту з сертифікації працівників освіти.

Про це повідомив сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

У Центрі інформують, що незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня.

Зазначається, що вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань. Хто успішно складе тест – отримає щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу і відповідно до педагогічного навантаження упродовж трьох років. Також вчителям зможуть надавати наступну – вищу – категорію.

В УЦОЯО інформують, що завдання ЗНО для вчителів спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників тестування у питаннях планування та організації освітнього процесу, а також забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища.

Міністерство освіти й науки планувало здійснювати подібну сертифікацію вчителів кожних п'ять років.