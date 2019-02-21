В Україні змінили правила виїзду дітей за кордон



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Серед змін передбачено надання організаторами програм перебування дітей за кордоном

Документом встановлено перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення

Уряд прийняв у новій редакції Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Відповідний документ оприлюднений на Урядовому порталі.

«Документом встановлено перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення (окремо для дітей, які мають батьків та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування)», - йдеться у повідомленні на сайті.

Серед змін передбачено подання організаторами маршрутів переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування; супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на шляху прямування; забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту; надання організаторами програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням групових та індивідуальних заходів (екскурсії, поїздки, розважальні програми).

Також встановлено додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення (наявність дозвільних документів щодо відсутності у членів сімей судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну).