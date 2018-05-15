  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    В Україні зросла кількість внутрішніх переселенців

    • Розсилка
    <span>Внутрішні переселенці</span>
    Внутрішні переселенці

    Станом на 14 травня на облік поставлено 1 504 262 переселенці

    В Україні на обліку перебувають понад 1,5 млн переселенців з окупованого Росією Донбасу й анексованого Криму.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

    Так, станом на 14 травня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на облік поставлено 1 млн 504 тис. 262 переселенці, або 1 млн 229 тис. 160 родин.

    Нагадаємо, станом на 16 квітня було зареєстровано 1 млн 493 тис. 57 переселенців

    Раніше екс-омбудсмен розкритикувала владу за ставлення до переселенців.

    До слова, Україна отримає від Німеччини грант на 9 млн євро на створення житла для внутрішньо переміщених осіб.

    Читайте також
    Крим Донбас переселенці Міністерство соціальної політики Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ