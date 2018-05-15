В Україні зросла кількість внутрішніх переселенців
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Внутрішні переселенці
Станом на 14 травня на облік поставлено 1 504 262 переселенці
В Україні на обліку перебувають понад 1,5 млн переселенців з окупованого Росією Донбасу й анексованого Криму.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Так, станом на 14 травня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на облік поставлено 1 млн 504 тис. 262 переселенці, або 1 млн 229 тис. 160 родин.
Нагадаємо, станом на 16 квітня було зареєстровано 1 млн 493 тис. 57 переселенців
Раніше екс-омбудсмен розкритикувала владу за ставлення до переселенців.
До слова, Україна отримає від Німеччини грант на 9 млн євро на створення житла для внутрішньо переміщених осіб.