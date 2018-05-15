В Україні зросла кількість внутрішніх переселенців

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Внутрішні переселенці

Станом на 14 травня на облік поставлено 1 504 262 переселенці

В Україні на обліку перебувають понад 1,5 млн переселенців з окупованого Росією Донбасу й анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Так, станом на 14 травня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на облік поставлено 1 млн 504 тис. 262 переселенці, або 1 млн 229 тис. 160 родин.

Нагадаємо, станом на 16 квітня було зареєстровано 1 млн 493 тис. 57 переселенців

Раніше екс-омбудсмен розкритикувала владу за ставлення до переселенців.

До слова, Україна отримає від Німеччини грант на 9 млн євро на створення житла для внутрішньо переміщених осіб.