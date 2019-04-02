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    Суспільство

    В Україні зросла кількість внутрішніх переселенців

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    В Україні 1 млн 369 тис. 787 осіб. внутрішніх переселенців - В Україні зросла кількість внутрішніх переселенців
    В Україні 1 млн 369 тис. 787 осіб. внутрішніх переселенців

    Статистику щодо переселенців з окупованих територій ведуть структурні підрозділи соцзахисту населення

    Кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу станом на 1 квітня становить 1 млн 369 тис. 787 осіб.

    Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

    «Станом на 1 квітня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 369 787 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим», - йдеться у повідомленні.

    Статистику щодо переселенців з окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим ведуть структурні підрозділи соціального захисту населення обласних державних адміністрацій та Київської міськдержадміністрації.

    Нагадаємо, станом на 11 березня в Україні було зареєстровано 1 363 891 переселенеців

    До слова, екс-посадовець Київської ОДА в приміщенні для переселенців облаштував приватний табір.

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